Wednesday Night Top Wind Gusts

MANKATO, Minn. (KEYC) - Strong wind gusts of 70 to 80 mph rattled homes across much if Minnesota and Iowa on Wednesday night. Here are some of the top wind gusts as reported by the National Weather Service:

MASON CITY AIRPORT 83 MPH 0653 PM 12/15

REDWOOD FALLS AP 78 MPH 1130 PM 12/15

ROCHESTER 77 MPH

FORT DODGE AIRPORT 74 MPH 0600 PM 12/15

FAIRMONT AP 70 MPH 1019 PM 12/15

EAU CLAIRE AP 67 MPH 0900 PM 12/15

ESTHERVILLE AIRPORT 67 MPH 1241 AM 12/16

ALGONA AIRPORT 66 MPH 0935 PM 12/15

ELLENDALE 5NNE 65 MPH 1050 PM 12/15

EDEN PRAIRIE AP 63 MPH 0211 AM 12/16

CANNON FALLS 7SSE 63 MPH 0105 AM 12/16

WORTHINGTON 62 MPH

ST. JAMES AP 62 MPH 1155 PM 12/15

MANKATO AP 62 MPH 1107 PM 12/15

OWATONNA AP 62 MPH 1053 PM 12/15

TWIN LAKES 5SE 62 MPH 1110 PM 12/15

MSP AIRPORT 61 MPH 0317 AM 12/16

RED WING 4W 61 MPH 1235 AM 12/16

WASECA AP 60 MPH 1135 PM 12/15

OLIVIA AP 60 MPH 1255 AM 12/16

NEW ULM AP 60 MPH 1135 PM 12/15

WASECA 1SSE 60 MPH 1130 PM 12/15

RED WING 59 MPH 0206 AM 12/16

HANSKA 59 MPH 0700 PM 12/15

LYDIA 59 MPH 0116 AM 12/16

EAU CLAIRE 59 MPH 0108 AM 12/16

HUTCHINSON AP 59 MPH 1155 PM 12/15

NEW GERMANY 1NW 59 MPH 1220 AM 12/16

GANOE HILL 59 MPH 0107 AM 12/16

HOPE 58 MPH 1109 PM 12/15

STANTON AP 58 MPH 1115 PM 12/15

MADELIA 3ENE 58 MPH 1150 PM 12/15

MINNESOTA LAKE 57 MPH 1045 PM 12/15

SILVER LAKE 3E 57 MPH 1206 AM 12/16

CLARA CITY 2WSW 57 MPH 1110 PM 12/15

WINTHROP 2W 57 MPH 1140 PM 12/15

MANKATO US-169 57 MPH 0100 AM 12/16

EASTON 56 MPH 1046 PM 12/15

ALBERT LEA AP 56 MPH 1055 PM 12/15

WILLMAR AP 56 MPH 1215 AM 12/16

CRYSTAL AP 56 MPH 0436 AM 12/16

ST. PAUL DWTN AP 56 MPH 0200 AM 12/16

LITCHFIELD 3S 56 MPH 0211 AM 12/16

GLENCOE AP 55 MPH 1215 AM 12/16



