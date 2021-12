Southern Minnesota football players named to All-State teams

MINNEAPOLIS (AP) — The 2021 Minnesota Associated Press All-State football team, as voted on by statewide media:

PLAYER OF THE YEAR

Emmett Johnson, RB, Holy Angels

FIRST TEAM

QB -- Connor Develice, Andover

RB -- Emmett Johnson, Holy Angels

RB -- Eli Gillman, Dassel-Cokato

RB -- Carson Hansen, Lakeville South

OL -- Lucas Heyer, Hill-Murray

OL -- Martin Koivisto, Shakopee

OL -- Zach Cochnauer, Farmington

OL -- Brett Kelzenberg, Wayzata

OL -- Tony Nelson, Tracy-Milroy-Balaton

WR/TE — Mekhi Collins, Mankato West

WR/TE -- Kristen Hoskins, Alexandria

WR/TE -- David Connors, Robbinsdale Cooper

DL -- Chase Carter, SMB

DL -- Logan Larson, East Ridge

DL -- Mason Wilson, Stillwater

DL -- Mason South, Maple Grove

LB -- Ryan Haley, Mankato West

LB -- Zach Juckel, Lakeville South

LB -- Charlie Boucher, Minneapolis Southwest

LB — Bennett Larson, Eden Prairie

DB -- Joey Gerlach, Woodbury

DB -- Antonio Bluiett, Buffalo

DB -- Evan Swenson, Minnetonka

DB -- Drew Kittelson, Blooming Prairie

Kicker/punter -- Cole Nelson, Eden Prairie

All-purpose -- Grady O’Neill, St. Thomas Academy

SECOND TEAM

QB -- Brandon Buerkle, Springfield

RB — Derrick Jameson, Maple Grove

RB -- Jack Boyle, Chaska

RB -- T.J. Chiabotti, North Woods

OL -- Leo Bluhm, St. Thomas Academy

OL -- Deylin Hasert, Marshall

OL -- Xavier Peltoma, St. Michael-Albertville

OL — Reiken Downs, Rogers

OL -- Jerome Williams, Osseo

OL — Grant Chapman, Anoka

WR/TE — Chase Androff, Lakeville South

WR/TE — Cayden Holcomb, Rochester Mayo

WR/TE -- Drew Berkland, Wayzata

WR/TE — Teigan Martin, Mayer Lutheran

DL — Chase Granzow, Centennial

DL -- Gannon Rosenfeld, Mankato West

DL -- Jaxon Howard, Robbinsdale Cooper

DL -- Jack Teiken, Moorhead

DL — Jacob Meissner, Providence Academy

LB -- Colton Gregersen, Burnsville

LB -- Tommy Hamann, Wayzata

LB -- Sam Angell, Andover

LB — Carter Callahan, Becker

DB -- Jarrett Bennett, St. Michael-Albertville

DB -- Jordan McClom, Robbinsdale Armstrong

DB -- Peyton Schumacher, Plainview/Elgin-Millville

DB — Rod Finley, Farmington

Kicker/punter -- Drew Henson, Owatonna

All-purpose -- Mario Sanders, Minneapolis North

___

PAST PLAYER OF THE YEAR AWARD WINNERS

2020 — Trey Feeney, QB, Moorhead

2019 — Jalen Suggs, QB, SMB

2018 — Jason Williamson, RB, Owatonna

2017 — Owen King, QB, Caledonia

2016 — Noah Carlson, RB, Rushford-Peterson

2015 — J.D. Spielman, RB, Eden Prairie

2014 — Ryan Schlichte, QB, Mankato West

2013 — Jacques Perra, QB, Roseville

2012 — Bridgeport Tusler, RB, Osseo

2011 — Philip Nelson, QB, Mankato West

2010 — Reggie Gandy, RB, DeLaSalle

2009 — Seantrel Henderson, OL, Cretin-Derham Hall

2008 — James Peterson, QB, Blaine

2007 — Michael Floyd, WR, Cretin-Derham Hall

2006 — Michael Floyd, WR, Cretin-Derham Hall

2005 — Jake Machacek, RB, Eastview

2004 — Nick Mertens, QB, East Grand Forks

2003 — Nathan Swift, RB, Hutchinson

2002 — John Majeski, RB, Hastings

2001 — Tyler Evans, RB, McLeod West

2000 — Joe Mauer, QB, Cretin-Derham Hall

1999 — Dominique Sims, DB, DeLaSalle

1998 — Thomas Tapeh, RB, St. Paul Johnson

1997 — Ryan Iversen, LB, Eden Prairie

1996 — Brian Day, RB, Brainerd

1995 — Kirk Midthun, QB, Triton

