(AP) — The Minnesota girls’ high school basketball rankings as provided by Minnesota Basketball News, a statewide basketball publication.

CLASS 4A

1. Hopkins 14-1

2. Minnetonka 16-1

3. Chaska 16-2

4. Eden Prairie 13-3

5. St. Michael-Albertville 15-4

6. Stillwater 14-2

7. Wayzata 12-4

8. Maple Grove 14-4

9. Shakopee 16-3

10. Rogers 14-2

CLASS 3A

1. Becker 14-4

2. Holy Angels 15-3

3. St. Paul Como Park 12-6

4. Benilde-St. Margaret’s 15-4

5. Austin 14-3

6. DeLaSalle 9-5

7. Mankato East 13-3

8. Grand Rapids 17-2

9. Mankato West 13-4

10. Totino-Grace 12-6

CLASS 3A

1. Minnehaha Academy 17-2

2. Goodhue 19-1

3. Holy Family 17-2

4. St. Croix Lutheran 16-2

5. Providence Academy 15-4

6. Montevideo 14-1

7. New London-Spicer 17-2

8. Sauk Centre 13-5

9. Albany 12-4

10. Pequot Lakes 17-1

CLASS 1A

1. Mountain Iron-Buhl 16-3

2. Sleepy Eye St. Mary’s 16-1

3. Hayfield 20-0

4. Minneota 20-2

5. Hancock 15-1

6. Mayer Lutheran 16-2

7. Cass Lake-Bena 16-2

8. Tracy-Milroy-Balaton 14-2

9. Cromwell-Wright 12-3

10. Belgrade-Brooten-Elrosa 12-7

