MSHSL State Golf Tournament wraps up

NORTH MANKATO, Minn. (KEYC) - A handful of golf teams and dozens of individuals from southern Minnesota participated in the MSHSL State Golf Tournament this week.

The two-day event wrapped up Wednesday evening.

Here’s a look at how the local participants finished.

TEAM EVENTS

Class A – Boys Results

Team Overall Score R1 R2 1. Fertile-Beltrami 632 323 309 2. Marshall 662 333 329 3. Belgrade-Brooten-Elrosa 680 339 341 4. Lakeview 682 346 336 5. United South Central 703 362 341 6. Park Christian 702 355 347 7. New Life Academy of Woodl 714 360 354 8. Rushford-Peterson 757 391 366

Class A - Girls Results

Team Overall Score R1 R2 1. Legacy Christian Academy 716 354 362 2. Laq qui Parle Valley 723 354 369 3. Park Christian 741 368 373 4. Fillmore Central 778 393 385 5. North Woods 791 395 396 6. Fertile-Beltrami 828 410 418 7. Murray County Central 867 450 417 8. Sleepy Eye United 875 446 429

INDIVIDUAL SCORES

Class A Golf Boys Individual State Tournament 1 New Life Academy of Woodbury Cole Witherow 146 73 73

2 Fertile-Beltrami Rylin Petry 147 75 72

3 Marshall School Duluth Noah Scullard-Bender 148 73 75

4 Martin County West Hunter Schmidt 149 76 73

5 Marshall School Duluth Tucker D’Allaird 154 79 75

5 Underwood Trevor Swonger 154 81 73

5 Fosston Tony Carlin 154 78 76

8 Fillmore Central Jake Fishbaugher 155 81 74

8 Belgrade-Brooten-Elrosa Gannon Walsh 155 75 80

10 Hayfield Keegan Bronson 156 79 77

11 Sleepy Eye United Carson Erickson 157 77 80

11 Lakeview Carson Boe 157 78 79

11 Heritage Christian AcademyEvan Villagomez 157 78 79

14 Fertile-Beltrami Ethan Finseth 159 81 78

14 Martin County West Mitchell Weber 159 81 78

16 United South Central Kadyn Neubauer 162 84 78

16 Fertile-Beltrami Masen Nowacki 162 84 78

16 Minnesota Valley LutheranBen Pearson 162 82 80

19 Janesville-Waldorf-Pemberton Lgan Thell 163 82 81

20 Dawson-Boyd Collin Swedzinski 164 89 75

20 Mahnomen-Waubun Blake McMullen 164 85 79

20 Walker-Hackensack-AkeleyParker Brock 164 84 80

20 Hayfield Sam Tucker 164 79 85

20 Fertile-Beltrami Caiden Swenby 164 83 81

25 Lac qui Parle Valley Carson Besonen 165 81 84

25 Cass Lake-Bena Dominic Fairbanks 165 83 82

25 Ada-Borup Ryan Engel 165 85 80

25 Belgrade-Brooten-Elrosa Brady Schwinghammer 165 81 84

29 North Woods Davis Kleppe 166 85 81

29 HLOF/WWG Sawyer Drent 166 83 83

31 Nevis Lealan Norby 167 84 83

32 Park Christian Tanner Doeden 169 86 83

33 Badger-GB-MR Jaxon Janousek 170 88 82

33 Fertile-Beltrami Daniel Ivanov 170 86 84

35 MACCRAY Gavin Husman 171 86 85

35 Renville County West Ryan Schrupp 171 85 86

37 Rushford-Peterson Andrew Hoiness 172 90 82

37 Russell-Tyler-Ruthton Chase Christensen 172 86 86

37 Adrian/Ellsworth Brock Henning 172 89 83

37 Fertile-Beltrami Derek Sorenson 172 85 87

41 Breckenridge Dawson Wienbar 173 95 78

42 New Life Academy of Woodbury Ave Ross 174 88 86

42 United South Central Luke Pederson 174 90 84

42 Lakeview Ethan Schwankl 174 86 88

45 Lakeview Cole Arends 176 93 83

45 Lakeview Lane Arends 176 89 87

45 Heritage Christian AcademyAlex Rhode 176 88 88

48 Park Christian Andrew Ysteboe 177 88 89

48 St Cloud Christian Dylan Sauer-Sundly 177 90 87

48 Ortonville Owen Longnecker 177 85 92

51 Marshall School Duluth Garrett Olek 178 90 88

52 Heritage Christian AcademyOwen Villagomez 179 90 89

53 Lake of the Woods Riley Stromlund 180 93 87

53 Park Christian Ryan Nelson 180 92 88

55 Park Christian colin kerrins 181 94 87

55 Park Christian Blake Iverson 181 89 92

57 Minneota Cole Myhre 182 96 86

57 United South Central Blake Bullerman 182 92 90

57 Benson Isaac Minchow 182 95 87

60 Belgrade-Brooten-Elrosa Spencer Lundberg 183 101 82

60 Legacy Christian Academy Ty Nelson 183 90 93

60 Pine River-Backus Joseph Zaczkowski 183 89 94

60 Rushford-Peterson Grady Hengel 183 93 90

64 Lanesboro Clay Schwichtenberg 184 97 87

64 Belgrade-Brooten-Elrosa Jack Paulson 184 89 95

66 United South Central Brennan Anderson 41 113

66 Lakeview Parker Geistfeld 185 98 87

66 United South Central Carter Hart 185 96 89

66 Marshall School Duluth Lance Koski 185 94 91

70 Underwood Hudson Risbrudt 186 95 91

71 New Life Academy of Woodbury Josiah Frost 188 95 93

72 Southland Nicholas Edland 189 98 91

73 Belgrade-Brooten-Elrosa Eli Gregory 191 94 97

74 Rushford-Peterson Carson Thompson 195 102 93

75 Marshall School Duluth Luke Schottenbauer 197 91 106

75 Minneota Jackson Esping 197 100 97

75 Ortonville DRU Boots 197 101 96

78 United South Central Levi Hinkley 200 102 98

79 New Life Academy of Woodbury Tyler Huebsch 206 104 102

80 Lakeview Trey Helmke 208 106 102

81 Park Christian Spencer Lindell 211 122 89

81 Marshall School Duluth Sam Aamodt 211 112 99

83 Rushford-Peterson Owen Fenske 212 106 106

84 Rushford-Peterson Ethan Bedard 213 112 101

84 Belgrade-Brooten-Elrosa Matthew Walz 213 99 114

86 Rushford-Peterson Jackson Dvorak 214 111 103

87 New Life Academy of Woodbury Tyler Wall 216 106 110

WD Princeton Chase Grant 108 108 WD

Class A Golf Girls Individual State Tournament 1 Legacy Christian Academy Emily Brandt 165 81 84

2 Walker-Hackensack-AkeleyKianna Johnson 166 85 81

3 Fillmore Central Courtney Hershberger 173 91 82

4 Ottertail Central Adysen Tysdal 174 89 85

4 Benson Alissa Maurer 174 87 87

4 Park Christian Madison Doeden 174 88 86

4 Lac qui Parle Valley Sarah Halvorson 174 87 87

8 Minneota lauren bowyer 175 87 88

8 Lac qui Parle Valley Molly Halvorson 175 86 89

10 Lac qui Parle Valley Isabella Jacobs 177 84 93

11 B O L D Leslie Snow 178 93 85

11 North Woods Tori Olson 178 93 85

13 Badger-GB-MR Jasmine Christianson 180 93 87

14 Legacy Christian Academy Bri Brandt 181 89 92

15 Dawson-Boyd Alyssa Swedzinski 183 94 89

15 Park Christian Kylee West 183 90 93

17 Dawson-Boyd Lindsey Lund 184 94 90

18 Legacy Christian Academy Hannah Compton 185 92 93

18 Legacy Christian Academy Raquelle Nelson 185 92 93

20 New Ulm Cathedral Kayla Goblirsch 186 87 99

21 Park Christian Hailey Frueh 187 95 92

22 Ashby Celi Nelson 188 95 93

23 Hinckley-Finlayson Makayla Ammerman 189 99 90

24 North Woods Morgan Burnett 190 94 96

25 Badger-GB-MR Jade Reese 192 95 97

25 Hills-Beaver Creek Tess VanMaanen 192 96 96

27 SWMCH-EHS Brielle Vis 193 103 90

28 HLOF/WWG Ellyson Bang 194 98 96

29 Fertile-Beltrami Katelyn Aakhus 195 93 102

30 Janesville-Waldorf-Pemberton Kirsten Thell 196 100 96

30 Heritage Christian AcademyTaylor Jacobson 196 96 100

32 Underwood Amber Frigaard 197 102 95

32 Park Christian Anika Stromme 197 95 102

32 Murray County Central Ciera Tutt 197 104 93

32 Lac qui Parle Valley Kaitlyn Kittelson 197 97 100

32 Border West Paige Beyer 197 99 98

37 Braham Madison Davis 198 102 96

38 Pine River-Backus Cate Travis 199 100 99

38 Fosston Frankie Omang 199 95 104

40 Cedar Mountain Morgan Engholm 200 100 100

41 Fertile-Beltrami Kasia Wilson 202 100 102

41 Sleepy Eye United Liz Schwint 202 104 98

41 Fillmore Central Marissa Topness 202 101 101

44 B O L D Kenna Henriksen 203 108 95

45 Fillmore Central Aubrey Larson 204 101 103

45 West Marshall Elise Oberg 204 106 98

47 Fillmore Central Myleigh Scheevel 205 100 105

47 Sleepy Eye United Sam Price 205 107 98

49 Fertile-Beltrami Greta Olson 206 104 102

49 Cedar Mountain Keanna Hultquist 206 104 102

49 Park Christian Wynn Tomlinson 206 102 104

52 North Woods Haley Bogdan 207 103 104

52 Park Christian Kennedy Masseth 207 104 103

52 Ottertail Central Sophie Hillman 207 105 102

55 Fillmore Central Chloe Morem 208 109 99

56 Fillmore Central Annika Mensink 209 106 103

57 Braham Jenna Burmaster 211 107 104

58 Hayfield avery towey 212 105 107

58 Murray County Central Elie Meyer 212 105 107

58 Canby Kara Rangaard 212 103 109

58 Hayfield Kristen Watson 212 111 101

58 Nevis Sofia Anderson 212 115 97

63 Lanesboro Chloe Schnebly 213 114 99

64 Wabasha-Kellogg Rachel Smith 215 110 105

65 Heritage Christian AcademyAmanda Close 216 108 108

65 Lac qui Parle Valley Grace Vacek 216 108 108

65 North Woods Madison Dantes 216 105 111

68 Kittson Central Megan Larson 217 115 102

68 Legacy Christian Academy Sondra Melby 217 106 111

70 Mountain Lake Olivia Christians 218 112 106

71 Hayfield carly bronson 221 107 114

72 Legacy Christian Academy Miranda Demars 223 102 121

73 Fertile-Beltrami Tyra Burke 225 113 112

74 Ely Abby Koivisto 228 122 106

74 Murray County Central Ava Johnson 228 120 108

76 Murray County Central Rachael Huso 230 121 109

77 Pine River-Backus Hannah Barchus 233 105 128

78 Sleepy Eye United Kiara Murphy 236 120 116

79 Murray County Central Symone Harms 251 125 126

80 Sleepy Eye United Chloe Walter 253 136 117

81 Lac qui Parle Valley Kate Ulstad 254 117 137

82 Sleepy Eye United Jaci Domeier 255 115 140

83 North Woods Abbigail Shuster 256 118 138

84 Sleepy Eye United Meriden Andres 260 130 130

85 Murray County Central Lizzie Daniels 266 134 132

Class AA Golf Boys Individual State Tournament 1 St. Croix Lutheran AcademySam Udovich 142 71 71

2 Southwest Christian Jacob Ferrin 144 71 73

3 Pine Island/Zumbrota-Mazeppa Anders Larson 145 73 72

3 Perham Marcus Belka 145 75 70

5 Kimball Area Luke Ashbrook 148 77 71

6 St. Peter Kaiden Brovold 149 76 73

6 Cloquet Karson Patten 149 77 72

8 Blake School Ian Friederichs 150 76 74

9 Pine Island/Zumbrota-Mazeppa Joseph Scripture 151 77 74

9 Roseau Max Wilson 151 78 73

9 Holy Family Catholic Zac Beddor 151 78 73

12 Luverne Henry Hartquist 152 77 75

13 La Crescent- Hokah Ryan Nutter 153 78 75

13 Roseau Teagan LaPlante 153 78 75

13 Glencoe-Silver Lake Zachery Meyer 153 73 80

16 Breck School Teddy Koch 154 79 75

16 Holy Family Catholic Tully Super 154 83 71

18 St. Cloud Cathedral Leo Werschay 155 83 72

18 Holy Family Catholic Luke O’Brien 155 82 73

18 New London-Spicer Peyton Coahran 155 83 72

18 Litchfield Sam Tipka 155 83 72

18 Pequot Lakes Tyler Seeling 155 81 74

23 Staples-Motley Carter White 157 81 76

23 Morris Area-Chokio Alberta Charlie Hanson 157 78 79

23 Stewartville Cole Jannsen 157 78 79

26 Rochester Lourdes Colton Rich 158 84 74

26 Delano joe scheck 158 85 73

26 Totino-Grace Peyton Savageau 158 78 80

29 Pequot Lakes Anthony Armstrong 159 80 79

29 Totino-Grace Nate Appelhof 159 82 77

29 Hill-Murray School Owen McDonnell 159 84 75

29 Fergus Falls Ryan Nelson 159 84 75

33 Cloquet Jacob Walsh 160 82 78

33 Watertown-Mayer Luke Maas 160 82 78

33 Mound Westonka Matthew Uhas 160 81 79

33 Pine Island/Zumbrota-Mazeppa Michael Scripture 160 79 81

33 Holy Family Catholic Mick Herron 160 83 77

33 North Branch Area Tyler Minke 160 79 81

39 Holy Family Catholic Jacob Egan 161 83 78

39 Totino-Grace Vince Zurek 161 79 82

41 Pine Island/Zumbrota-Mazeppa Cameron Bruns 162 80 82

41 Totino-Grace Cole Bennett 162 81 81

41 Pequot Lakes Cooper Johnson 162 86 76

41 Albany Zac Kreuzer 162 81 81

45 New London-Spicer Blake Kath 163 82 81

45 New London-Spicer Nixon Harrier 163 81 82

45 New London-Spicer Noah Dietz 163 85 78

45 Fergus Falls Riley McGovern 163 81 82

49 Hawley Jack Justesen 164 82 82

49 Blake School Karsten Farris 164 82 82

49 Holy Family Catholic PJ Herron 164 85 79

52 Blue Earth Area Ashton Lloyd 165 86 79

52 Delano Jake Oja 165 87 78

52 Roseau Markus Nelson 165 85 80

52 Mora Noah Klapmeier 165 85 80

56 Crosby-Ironton/Aitkin Frank Meyer 166 92 74

56 Cloquet Karson Young 166 87 79

58 Cloquet Anders Gunelson 167 87 80

58 Pine Island/Zumbrota-Mazeppa Collin Fogarty 167 87 80

58 Southwest Christian Hayden Kleynhans 167 84 83

58 New London-Spicer Jake Rooney 167 86 81

62 Stewartville Caleb Jannsen 168 84 84

62 Proctor-Esko Dylan Klatte 168 83 85

62 Totino-Grace Jackson Bennett 168 82 86

65 New London-Spicer Gabe Truscinski 169 87 82

65 Totino-Grace Nick Ruohonen 169 86 83

65 Minnewaska Area Riley Larson 169 88 81

65 Roseau Sawyer Ginther 169 82 87

69 Roseau Bradyn Thingvold 171 84 87

70 Pine Island/Zumbrota-Mazeppa Jag Foster 173 85 88

70 Blake School Jason Gelb 173 88 85

70 Cloquet Lance Sayler 173 86 87

70 Pequot Lakes Tollef Birkeland 173 83 90

74 Rochester Lourdes Alex Olson 174 85 89

75 Roseau Justin Thompson 175 91 84

76 Cloquet Cooper Ellena 176 92 84

76 Pequot Lakes Michael Oseland 176 89 87

78 Rock Ridge Ian Mikulich 177 90 87

79 Proctor-Esko Hunter Berg 179 84 95

80 Pipestone Area Braxton Thompson 180 97 83

81 Pequot Lakes Logan Fogarty 181 94 87

82 Blake School Harrison Oxford 182 97 85

83 South Saint Paul Ray Rozales 189 95 94

DQ St. Paul Academy and Summit Connor Overgaard 35 WD DQ

DQ Blake School Wesley Bartels 175 DQ 91

Class AA Golf Girls Individual State Tournament 1 Perham Mallory Belka 114 76 38

2 Lake City Ella Matzke 117 79 38

3 Park Rapids Area Anna Eckmann 119 79 40

4 Pequot Lakes Genevieve Birkeland 120 80 40

4 Redwood Valley Julian Brown 120 78 42

4 Jordan Victoria Woytassek 120 81 39

7 Park Rapids Area Madysen Maninga 121 84 37

7 Hawley Sophie Cook 121 84 37

9 Providence Academy Grace Petzold 122 84 38

9 Pequot Lakes Morgan Krieger 122 83 39

11 Lake City Emma Berge 123 84 39

11 Lake City Jordana Windhorst Knudsen 123 82 41

13 Southwest Christian Kendall Hoag 124 85 39

14 Fergus Falls Annika Jyrkas 125 83 42

14 St. Croix Lutheran AcademyCaleigh Schroeder 125 82 43

14 Fergus Falls Ellia Soydara 125 83 42

14 International Falls Kelby Anderson 125 84 41

18 Jordan Morgan Eckman 127 85 42

19 Lake City Brooke Bee 128 85 43

19 Totino-Grace Caylin Cantwell 128 89 39

21 Minnewaska Area Berkley Steffen 130 86 44

21 Fairmont Solveig Senf 130 86 44

23 St. Peter Adrianna Bixby 131 87 44

23 Mounds Park Academy Maya Merchant 131 89 42

25 Albany Abby Thelen 132 88 44

25 St. Croix Lutheran AcademyAddison Wood 132 87 45

25 Minnewaska Area Alissa Thorfinnson 132 92 40

25 Red Wing Brianna Novak 132 90 42

25 Visitation School Claire Kodama 132 87 45

30 Rochester Lourdes Ellie Leise 133 86 47

30 Rush City Maggie Roth 133 93 40

30 Zimmerman Paige Johnson 133 94 39

33 Minnewaska Area Arivia DeBoer 134 92 42

34 Providence Academy Emma Boeing 136 89 47

34 Redwood Valley Mila Jenniges 136 91 45

34 North Branch Area Olivia Weyenberg 136 93 43

37 Byron Calie Dockter 138 90 48

37 Hermantown Callie Showalter 138 95 43

37 Delano Lucy Fobbe 138 92 46

37 Mesabi East Samantha Doherty 138 90 48

41 Lake City Kaitlin Schmidt 139 95 44

42 Fergus Falls Annie Mayer 140 96 44

42 Pierz Emily Virnig 140 94 46

42 Breck School Erika Fehr 140 96 44

42 St. Croix Lutheran AcademyKatherine Beekman 140 99 41

42 Fergus Falls Olivia Jurgens 140 95 45

47 Little Falls Abby Turkowski 141 97 44

47 Pine Island/Zumbrota-Mazeppa Alexis Knott 141 93 48

47 Academy of Holy Angels Avary Reichel 141 96 45

47 Providence Academy Campbell Bridges 141 94 47

51 Delano Cora Beeler 142 98 44

51 Lake City Mattie Mears 142 94 48

53 Red Wing Bailie Roschen 143 94 49

53 Hermantown Izy Fairchild 143 89 54

53 Litchfield Kaity Kusler 143 99 44

56 Pequot Lakes Annie Neva 144 99 45

56 Mesabi East maggie lamppa 144 93 51

58 Fergus Falls Ella Mayer 145 99 46

58 Hill-Murray School Julia Montgomery 145 102 43

60 Albany Kaitlyn Lahr 147 99 48

60 Staples-Motley Mallory Uselman 147 98 49

62 Minnewaska Area Annika DeBoer 149 96 53

62 Pequot Lakes Charlee Sullivan 149 100 49

62 Providence Academy Erin Brown 149 95 54

62 Blue Earth Area Payten Gudahl 149 100 49

66 Minnewaska Area Ava Kollman 150 103 47

66 Fergus Falls Lexi Metcalf 150 105 45

68 Fairmont Brynn Gustafson 151 97 54

68 Crookston Grace Fischer 151 105 46

70 St. Peter Audra Bixby 152 101 51

70 Blue Earth Area Katelyn Storbeck 152 102 50

72 Mesabi East izzy depew 154 101 53

72 Minnewaska Area Paige Rupp 154 101 53

74 Hermantown Nicole Nelson 155 106 49

75 Providence Academy Katelyn Clements 164 109 55

76 Jordan Avery Gregor 167 115 52

76 St. Croix Lutheran AcademyIsabel Burt 167 114 53

76 Pequot Lakes Kate Stephens 167 107 60

79 Mesabi East allie lamppa 168 117 51

80 Jordan Hanna Norberg 169 117 52

81 Providence Academy Audrey Steeves 173 119 54

81 Pequot Lakes Bahati Gibbs 173 119 54

81 Jordan Ellie Jerabek 173 116 57

84 St. Croix Lutheran AcademyAbigail Tollefson 176 114 62

85 Mesabi East Gianna lay 182 125 57

86 Jordan Kamryn King 185 124 61

87 Mesabi East Bella Ruotsalainen 186 124 62

WD St. Croix Lutheran AcademyAbby Rosin 95 WD 65

Class AAA Golf Boys Individual State Tournament 1 Northfield Nate Stevens 140 70 70

1 Rosemount Owen Rexing 140 71 69

1 Edina Jack Wetzel 140 70 70

4 Eden Prairie Brady Baynes 143 73 70

5 Maple Grove Ryan Stendahl 144 71 73

6 Spring Lake Park Mason Roloff 145 74 71

7 Centennial Brody Pass 146 74 72

7 Champlin Park Bryan Terhaar 146 74 72

7 Cretin-Derham Hall Joe Honsa 146 73 73

1 Rochester Mayo Isaac Ahn 147 71 76

10 Alexandria Area Bennett Olsen 147 71 76

10 Benilde-St. Margaret’s Charlie Moen 147 74 73

10 Farmington Kyler Schwamb 147 73 74

14 Edina Charlie Nasby 149 77 72

14 Spring Lake Park Jake Birdwell 149 73 76

14 Anoka Tyler Gandrud 149 71 78

14 Lakeville North Evan Raiche 149 72 77

14 Eastview Joey Rohlwing 149 74 75

19 Alexandria Area Braeden Sladek 150 77 73

19 Hopkins Max Wolf 150 76 74

19 Elk River Logan Chouinard 150 76 74

19 Edina Torger Ohe 150 74 76

19 Benilde-St. Margaret’s Carter Callan 150 75 75

24 Stillwater Area Zeke Roberts 151 81 70

24 Eagan Hank Sogge 151 73 78

24 Woodbury Carter Spalding 151 80 71

24 Chanhassen Andrew Ballou 151 76 75

24 Lakeville North Chase Camilli 151 73 78

29 Stillwater Area Eric Liveringhouse 152 78 74

29 Lakeville South Hogan Ordal 152 77 75

29 East Ridge Justin Luan 152 76 76

29 Edina Ben Sanderson 152 79 73

33 Edina Owen Nielsen 153 77 76

34 Eastview Gabe Tritschler 154 80 74

34 Chanhassen Zach Bloedorn 154 82 72

34 Alexandria Area Carver Larson 154 76 78

34 Chanhassen Danny Renner 154 76 78

38 Albert Lea Drew Teeter 155 79 76

38 Duluth East Ben Mertz 155 81 74

38 Maple Grove Gavin Grahek 155 77 78

41 Hastings Charlie Williams 156 79 77

41 Edina Andrew Cavender 156 79 77

41 White Bear Lake Area Ryan Jamieson 156 78 78

44 Eastview Jack Hanson 157 81 76

44 Mahtomedi Daniel Gabrio 157 79 78

44 Stillwater Area Tim Fultz 157 83 74

44 Spring Lake Park Ben Wackman 157 83 74

44 Moorhead Joe Kortan 157 72 85

44 Spring Lake Park Austin Roloff 157 76 81

50 Minnetonka Boomer Well 158 86 72

50 Lakeville North Nick Olson 158 79 79

50 Eden Prairie Pranay Singh 158 80 78

53 Tartan Luke Walker 159 82 77

54 Moorhead Easton Lammers 160 84 76

55 Chanhassen Cameron Stenzel 161 79 82

55 Brainerd Turner Person 161 83 78

55 Alexandria Area Jack Holtz 161 80 81

55 Eastview Christian Lillehaugen 161 78 83

55 Lakeville North Eric Wibbens 161 80 81

55 Chanhassen Lucas Arntsen 161 78 83

61 Princeton Luke Dufner 162 85 77

61 Mahtomedi Jacob Wilson 162 86 76

61 Brainerd Max Holmstrom 162 84 78

64 Prior Lake Jackson Anderson 163 83 80

64 Eastview Tyler Wanous 163 82 81

64 Alexandria Area Andrew Swedberg 163 81 82

64 Princeton Jake Patnode 163 79 84

64 Sartell Carson Andel 163 82 81

69 Andover Finnian McLaughlin 164 84 80

69 Spring Lake Park Keegan O’keefe 164 78 86

69 St. Louis Park Tommy Tight 164 83 81

72 Centennial Caden Lick 165 89 76

72 Princeton Noah Temp 165 85 80

72 Prior Lake Seth Hennessy 165 80 85

75 Benilde-St. Margaret’s Jimmy Mendel 166 89 77

75 Spring Lake Park Owen O’Keefe 166 85 81

75 Lakeville North Jack Sabetti 166 84 82

75 Stillwater Area Dane Berggren 166 85 81

75 Chanhassen Bryce Dunkelberger 166 80 86

75 Princeton Lucas Ostlund 166 81 85

81 Stillwater Area Ryan Stanek 168 86 82

81 Lakeville North Ryan Young 168 85 83

81 Andover AJ Scott 168 80 88

84 Alexandria Area Ashton Sladek 169 87 82

84 Eastview Tyler Cords 169 85 84

86 Princeton Liam Dufner 172 90 82

86 Stillwater Area Tyler Coleman 172 86 86

WD Princeton Chase Grant 108 108 WD

Class AAA Golf Girls Individual State Tournament 1 Blaine Kathryn VanArragon 65 70 135

2 Simley Isabella McCauley 67 70 137

3 Simley Reese McCauley 68 71 139

4 Chanhassen Madi Hicks 75 70 145

5 Detroit Lakes McKenna Mallow 70 75 145

6 Alexandria Area Cora Larson 75 71 146

7 Eastview Lauryn Finley 78 70 148

8 Eden Prairie Emma Davies 79 70 149

8 Elk River Avery O’Donnell 76 73 149

10 Alexandria Area Hannah Boraas 76 74 150

11 Roseville Area Olivia Salonek 81 70 151

12 Benilde-St. Margaret’s Clara Halverson 75 78 153

13 Chaska Nicole Reineke 77 77 154

13 Minnetonka Selena (Siyu) Wu 78 76 154

13 Wayzata saachi deshmukh 79 75 154

13 St. Michael-Albertville Ellie Breuer 76 78 154

17 Northfield emerson garlie 79 77 156

18 Lakeville South Kelsi Mauzy 78 79 157

19 Edina Kate Burke 80 78 158

20 Maple Grove Amelia Morton 84 75 159

20 Maple Grove McKenna Hogan 82 77 159

22 Edina Brooke Bothwell 84 76 160

22 Brainerd Izzy Olson 83 77 160

22 Forest Lake Bella Leonhart 80 80 160

25 Alexandria Area Lauren Rebrovich 80 81 161

26 Maple Grove Julia Contreras 80 82 162

27 Brainerd Katie Foley 82 81 163

27 Mahtomedi Lexie McGrane 84 79 163

27 Eastview Emma Lai 83 80 163

30 Albert Lea Alyssa Jensen 81 83 164

30 Willmar Kessa Mara 85 79 164

30 Maple Grove Payton Anderson 81 83 164

33 Orono Ava Hanneman 87 78 165

33 Stillwater Area Caroline Monty 80 85 165

35 Eden Prairie Rose Baynes 87 79 166

35 Minnetonka Kieley Hanson 83 83 166

35 Eastview Kennedy Brom 83 83 166

35 Benilde-St. Margaret’s Emma Hoen 79 87 166

39 Edina Emmy Inderieden 89 78 167

40 Hastings Ashlyn Endres 86 82 168

40 Detroit Lakes Hanna Knoop 81 87 168

42 Woodbury Waverly Yang 85 84 169

43 Eden Prairie Katelyn Zick 89 81 170

43 Andover Audrey Swenson 85 85 170

43 Wayzata Kiersten Lawrance 83 87 170

43 Wayzata Selena Qiao 86 84 170

43 Elk River Lexi O’Donnell 83 87 170

48 Alexandria Area aisling oconnor 87 84 171

49 Farmington Aspen Ball 84 88 172

50 Maple Grove Maria Contreras 88 85 173

50 St. Paul Highland Park Gabby Ishaq 89 84 173

52 White Bear Lake Area Kristina Pratt 90 84 174

52 Eden Prairie Mackinnie Coburn 89 85 174

54 Maple Grove Carly Hamman 92 83 175

55 Lakeville South Quinn Benolkin 87 89 176

55 Alexandria Area Rachel Bowen 91 85 176

55 Edina Carolina Cultu 88 88 176

58 Albert Lea Whitney Mullenbach 98 79 177

58 Owatonna Carmen Jirele 89 88 177

58 Eastview Megan Young 87 90 177

61 Elk River Lauren Kammann 90 88 178

62 Edina Ellie Chapman 91 88 179

62 Stillwater Area Sarah Strub 89 90 179

62 Champlin Park Taylor Ullen 88 91 179

65 Elk River Haylee Kammann 89 91 180

65 Andover Laura Boersma 91 89 180

65 Hastings Lauren Hubbart 89 91 180

68 Mahtomedi Reagan Juhl 94 88 182

69 Lakeville South Sophie Fox 91 92 183

70 Mounds View Kyra Chervany 96 88 184

70 Alexandria Area Ellie Sticha 92 92 184

72 St. Michael-Albertville Rachael Shedlov 91 94 185

73 White Bear Lake Area Gianna McLeod 97 90 187

73 Chisago Lakes Emily Erickson 94 93 187

75 Stillwater Area Vyan Abdullah 91 97 188

75 Eden Prairie Paige Trebil 94 94 188

77 Edina Lauren Weber 97 93 190

78 Stillwater Area Lexi Thompson 96 95 191

79 Lakeville South Charlotte Benolkin 97 97 194

80 Eden Prairie Katelyn Thompson 104 91 195

80 Lakeville South Ava Ernst 99 96 195

80 Elk River Audra Bitzan 97 98 195

83 Stillwater Area Jowan Abdullah 99 97 196

84 Eastview Elara Egner 101 96 197

85 Stillwater Area Greta Sorenson 98 101 199

86 Eastview Addison Schafer 105 95 200

87 Elk River Gabi Danielowski 102 105 207

88 Lakeville South Lily Honda 105 116 221

Visit the MSHSL website for more results and information.

Copyright 2022 KEYC. All rights reserved.